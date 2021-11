Pep Guardiola, cenzurat la conferința de presă după meciul cu Brugge. Antrenorul, reacție vehementă împotriva fanilor

Înaintea confruntării din Liga Campionilor, Pep Guardiola a explicat că acest meci este mult mai important decât derby-ul din campionat, motiv pentru care a fost criticat de fani.

După partida cu Brugge, tehnicianul spaniol a revenit cu explicații despre ceea ce a spus și despre cum a gândit strategia.

"Lumea mă insultă pentru că am spus că meciul de azi este mult mai important decât derby-ul cu United și este. Începând de acum, partida cea mai importantă este contra lui Manchester United. Poate lumea are capacitatea de a se gândi la ce urmează, la ce trebuie să spunem. Poate că în interviul tău îmi spui că este mai puțin important decât cel pe care ți-l voi da data viitoare? Nu știu.

Pentru mine este importantă ziua de azi, pentru că în Premier League sunt 28 de meciuri. Aici, sunt doar șase meciuri pentru a obține o calificare și au mai rămas doar două. Din acest motiv, meciul cu Brugge era atât de important.

Lumea spune: 'Pep vorbește prostii!'. Nu știu, era foarte important meciul de azi, am câștigat și ne aflăm într-o poziție bună.", a declarat Pep Guardiola.

Pep Guardiola:

????️ “The people taking the p*** out of me for the fact I said the game today is more important than United, and it was. Now, right now, the most important game ever is Man United!” ????

