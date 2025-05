Catalanii au fost conduşi cu 2-0 şi 3-2, dar au obţinut o remiză, după golurile marcate de Lamine Yamal (24), Ferran Torres (38), Yann Sommer (65, autogol), respectiv Marcus Thuram (1), Denzel Dumfries (21, 64).

Evoluția lui Lamine Yamal din meciul cu campioana din Serie A a fost lăudată de numeroase nume importante din fotbalul internațional, inclusiv de Thierry Henry.

"La ceea ce am asistat în seara asta de la Lamine Yamal… nu este normal să fie așa la 17 ani. Nu vorbesc despre ce face când are mingea la picior, despre conștientizarea lui, cât de calm este, cum vede jocul, cum se apără, cum știe să pună presiune. Pur și simplu nu este normal. Am vorbit despre cele 100 de jocuri pe care le are deja la această vârstă. E o prostie, într-adevăr. Nici nu știu ce mă uit, la ce sunt martor, dar joacă precum un posedat. Nici măcar nu este bărbat, din punct de vedere tehnic. Pur și simplu nu este normal", a declarat fostul internațional francez.

FC Barcelona - Inter Milano s-a încheiat 3-3

Meciul a început de la 1-0 pentru nerazzurri, Marcus Thuram marcând după 30 de secunde, cu călcâiul, la centrarea lui Barella. A fost cel mai rapid gol din semifinalele Champions League. Inter a mai dat o lovitură, la o fază fixă: Dimarco a centrat din corner, Acerbi a reluat cu capul, iar Dumfries a trimis în poartă din foarfecă (21).

FC Barcelona nu s-a pierdut şi a reuşit să marcheze la scurt timp, prin Lamine Yamal (24), care a luat o acţiune pe cont propriu, a pătruns în careu şi a şutat la colţul lung, fără replică pentru Sommer.

Echipa lui Hansi Flick a reuşit egalarea, la capătul unei faze splendide: Pedri l-a lansat pe Raphinha, care i-a aşezat mingea lui Ferran Torres, iar acesta nu a ratat (38).

Inter a marcat din nou, tot după o fază fixă: lovitură liberă executat de Hakan Calhanoglu, iar Dumfries a marcat cu capul. Echipa blaugrana a egalat peste numai un minut: Olmo i-a trimis din corner lui Raphinha, iar brazilianul a şutat de la 25 de metri, mingea a lovit bară transversală şi a intrat în poartă din Sommer (65).



Manşa secundă se va juca la Milano, în data de 6 mai. Finala este programată pe Allianz Arena din Munchen, pe 31 mai.