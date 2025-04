Antrenorul Vincent Kompany este încrezător că Bayern Munchen se poate califica în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda înfrângerii suferite pe teren propriu, marţi seara, în prima manşă a confruntării cu Inter Milano (scor 1-2).

Vincent Kompany: ”Rezultatul este cel care este”



"În prima repriză am avut ocazii să marcăm, două sau trei, poate chiar mai multe. Am fost periculoşi, am jucat curajos şi este păcat că am încasat acel gol la final", a declarat Kompany la finalul jocului.

"Vom avea ocazii la Milano, acesta este sentimentul nostru", a adăugat el.

"Rezultatul este cel care este. Suntem doar la pauză. Credem cu fermitate în şansa noastră de a ne califica la Milano", a mai spus Kompany.

Bayern nu a reuşit să fructifice ocaziile avute, în special cea a atacantului Harry Kane, care a trimis mingea în bară, iar Inter a intrat în avantaj la vestiare, la pauza meciului de pe Allianz Arena (1-0), graţie reuşitei căpitanului său, Lautaro Martinez (38).

Thomas Muller, care va părăsi la finalul sezonului clubul bavarez, la care şi-a petrecut întreaga carieră, a restabilit egalitatea în minutul 85, însă milanezii au trecut din nouă în avantaj graţie reuşitei lui Davide Frattesi (88).