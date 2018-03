Moment SOCANT in UEFA Champions League! Gest HULIGANIC al unui jucator de la Sahtior la partida cu Roma! Ce i-a facut unui copil de mingi

Sahtior a fost eliminata de AS Roma in optimile Ligii dupa un meci umbrit de un moment necugetat al lui Facundo Ferreyra de la Sahtior.

Fostul atacant de la Newcastle, Facundo Ferreyra, a comis un gest incredibil in finalul partidei cu Sahtior din UEFA Champions League. Dupa 2-1 pentru Sahtior in tur, AS Roma se indrepta spre calificare dupa reusita lui Dzeko din minutul 52.

Roma a primit o lovitura libera iar Ferreyra, suparat pe copiii de mingi care returnau tarziu mingea, l-a impins pe unul dintre acestia peste reclame! S-a iscat un meleu intre jucatorii celor 2 echipe iar Ferreyra a scapat doar cu cartonas galben.

Sahtior nu a reusit sa egaleze si a fost eliminata din Liga.

AS Roma vs Shakhtar

Facundo Ferreyra pushes ball boy over the board as he grabs ball...

Did they ball boy flop though ???????? pic.twitter.com/eAb9EivHYG