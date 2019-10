Messi a propus un transfer inainte de meciul direct! Ce jucator de la Inter vrea sa cumpere Barcelona

Barcelona - Inter, ora 22:00, este marele derby al zilei in UEFA Champions League.

Inaintea confruntarii dintre cele doi titani ai Europei, presa italiana scrie ca Messi a recomandat conducerii sa transfere un jucator de la adversari.

Lautaro Martinez este fotbalistul pe care Messi si l-ar dori la alaturi la Barcelona. Clubul catalan s-a aratat interesat de Martinez dupa ultimul meci al nationalei Argentinei atunci cand Messi l-a laudat pe Martinez si le-a spus conducatorilor Barcelonei ca il vrea la echipa.

Lautaro Martinez a venit la Inter in 2018, de la Racing Club, in schimbul a 14 milioane de euro. A jucat 7 meciuri pentru Inter in acest sezon si a marcat un gol.