Mario Camora, mesaj războinic înainte de meciul cu Young Boys Berna (azi, 21:30)

Young Boys Berna - CFR Cluj, azi, ora 21:30, în manșa secundă din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat într-o conferinţă de presă, că meciul cu Young Boys Berna, din cadrul manşei a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, este o finală care încă se joacă, chiar dacă formaţia sa a terminat meciul de pe teren propriu la egalitate, scor 1-1.

Camora: "Este o finală, se joacă!"

"Domnul Şumudică nu ne-a cerut niciodată să facem un pas înapoi. Mâine (n.r. - azi) este o finală, se joacă. Suntem la egalitate, e un meci de 90 sau 120 minute în care trebuie să dăm tot şi să câştigăm.

Vom vedea cum va juca echipa, cu 5 sau cu 4 fundaşi la noi, ne-am adaptat. E adevărat că ei au avut mai multă posesie la Cluj, dar după ocaziile clare pe care le-am avut, am arătat că am stat bine în teren şi am respectat ceea ce ne-a cerut Mister", a declarat Camora.

Camora mizează pe un joc agresiv

Căpitanul campioanei României consideră că echipa elveţiană are un atu important prin faptul că jucătorii evoluează de mai mult timp împreună: "Ei joacă de 2-3 ani împreună, sunt o echipă omogenă cu jucători care se cunosc. Sunt o echipă agresivă care face un pressing agresiv.

Noi dacă vrem să câştigăm trebuie să fim cel puţin la fel de agresivi ca ei, dacă nu peste ei".

CFR Cluj va întâlni marţi, în deplasare, de la ora 21:30, formaţia Young Boys Berna, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. În meciul tur, scorul a fost egal, 1-1.

Agepres