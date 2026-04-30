Astfel, Arsenal este văzută acum cu 39% șanse, Paris Saint-Germain cu 31%, Bayern Munchen cu 22% și Atletico Madrid cu 8%.

După manșele tur, specialiștii de la Football Rankings/Opta Analyst au actualizat șansele pe care le au acum cele patru echipe semifinaliste la câștigarea trofeului Champions League.

Miercuri seara, cealaltă semifinală tur, Atletico Madrid - Arsenal, s-a încheiat 1-1, după un meci plin de controverse, decis de două penalty-uri acordate și unul neacordat .

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu 5-4 marţi seara, pe ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate

Meciurile din fazele finale ale competițiilor europene au o miză importantă și pentru următorul sezon din Champions League.

După ce UEFA a decis să modifice formatul Ligii Campionilor și a mărit numărul echipelor participante în faza principală la 36, două dintre aceste locuri sunt oferite țărilor cu cel mai bun coeficient în sezonul precedent.

"European Performance Spots", așa cum sunt denumite de UEFA, vor merge în acest sezon către Anglia și una dintre Spania și Germania.

Anglia, din postura de lider detașat în clasamentul coeficienților UEFA din acest sezon, și-a asigurat deja un loc extra în ediția următoare de Champions League. Astfel, locul 5 din Premier League, ocupat acum de Aston Villa, are prezența asigurată în viitoarea ediție UCL.

Lupta pentru al doilea loc este una crâncenă. Spania (coeficient 21.531) și Germania (21.214), ambele cu câte două echipe rămase în competițiile europene, par că vor lupta până la ultimul joc pentru locul extra din Champions League, arată calculele Football Meets Data.

Spania a adăugat 0.125 puncte de coeficient după remiza lui Atletico Madrid contra lui Arsenal (1-1), iar în această săptămână nu mai poate fi depășită de Germania, reprezentată în Europa de Bayern Munchen și Freiburg.

Spaniolii, pe lângă Atletico Madrid, o mai au în Europa League pe Rayo Vallecano, care va înfrunta Strasbourg.

Echipele care ar putea beneficia de locul extra

În LaLiga, locul 5 este ocupat în prezent de Betis, aflată la 10 puncte în spatele poziției a patra (Atletico Madrid). Practic, singura șansă ca echipa lui Manuel Pellegrini să meargă în UCL este ca Spania să obțină locul extra.

În Bundesliga, calculele sunt ceva mai complicate. Primele trei clasate Bayern, Dortmund și RB Leipzig sunt sigure sau aproape sigure de prezența în UCL. Mai jos, lupta este deschisă pentru top 5: Stuttgart (locul 4, 57 de puncte), Hoffenheim (locul 5, 57 de puncte), Leverkusen (locul 6, 55 de puncte).