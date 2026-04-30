FOTO Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!

Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
S-au disputat manșele tur din semifinalele UCL.

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu 5-4 marţi seara, pe ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Miercuri seara, cealaltă semifinală tur, Atletico Madrid - Arsenal, s-a încheiat 1-1, după un meci plin de controverse, decis de două penalty-uri acordate și unul neacordat.

După manșele tur, specialiștii de la Football Rankings/Opta Analyst au actualizat șansele pe care le au acum cele patru echipe semifinaliste la câștigarea trofeului Champions League.

Astfel, Arsenal este văzută acum cu 39% șanse, Paris Saint-Germain cu 31%, Bayern Munchen cu 22% și Atletico Madrid cu 8%.

Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate

Meciurile din fazele finale ale competițiilor europene au o miză importantă și pentru următorul sezon din Champions League. 

După ce UEFA a decis să modifice formatul Ligii Campionilor și a mărit numărul echipelor participante în faza principală la 36, două dintre aceste locuri sunt oferite țărilor cu cel mai bun coeficient în sezonul precedent.

"European Performance Spots", așa cum sunt denumite de UEFA, vor merge în acest sezon către Anglia și una dintre Spania și Germania.

Anglia, din postura de lider detașat în clasamentul coeficienților UEFA din acest sezon, și-a asigurat deja un loc extra în ediția următoare de Champions League. Astfel, locul 5 din Premier League, ocupat acum de Aston Villa, are prezența asigurată în viitoarea ediție UCL.

Lupta pentru al doilea loc este una crâncenă. Spania (coeficient 21.531) și Germania (21.214), ambele cu câte două echipe rămase în competițiile europene, par că vor lupta până la ultimul joc pentru locul extra din Champions League, arată calculele Football Meets Data.

Spania a adăugat 0.125 puncte de coeficient după remiza lui Atletico Madrid contra lui Arsenal (1-1), iar în această săptămână nu mai poate fi depășită de Germania, reprezentată în Europa de Bayern Munchen și Freiburg.

Spaniolii, pe lângă Atletico Madrid, o mai au în Europa League pe Rayo Vallecano, care va înfrunta Strasbourg.

Echipele care ar putea beneficia de locul extra

În LaLiga, locul 5 este ocupat în prezent de Betis, aflată la 10 puncte în spatele poziției a patra (Atletico Madrid). Practic, singura șansă ca echipa lui Manuel Pellegrini să meargă în UCL este ca Spania să obțină locul extra.

În Bundesliga, calculele sunt ceva mai complicate. Primele trei clasate Bayern, Dortmund și RB Leipzig sunt sigure sau aproape sigure de prezența în UCL. Mai jos, lupta este deschisă pentru top 5: Stuttgart (locul 4, 57 de puncte), Hoffenheim (locul 5, 57 de puncte), Leverkusen (locul 6, 55 de puncte).

Publicitate
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool
Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep
Cine este semifinalista de la Madrid Open: superba Marta Kostiuk vrea în finală
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter



Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

