Hațegan, salvat de VAR în Benfica - Bayern! Bavarezii au avut două goluri anulate de arbitrajul video 

Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA pentru a conduce meciul dintre Bayern Munich și Benfica, din etapa a treia din Grupa E. Ultima partidă la care a fost delegat arbitrul român a fost duelul dintre Atletico Madrid și Porto, 2-2, când antrenorul Sergio Conceicao a criticat aspru prestația brigăzii conduse de Hațegan.

În al cincilea meci al sezonului condus în Champions League, arădeanul a avut o sarcină dificilă. În minutul 43, Lewandowski a deschis scorul, iar Hațegan a validat golul. Însă VAR-ul a intervenit și a observat că atacantul polonez a împins mingea în poartă cu mâna, prin urmare, reușita a fost anulată.

GOAL! Robert Lewandowski

Benfica 0 - [1] BayernMunich

Follow me to never miss any goal highlights.#BayernMunich #SLBFCB #UCL

pic.twitter.com/wgb03EAWFJ