Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară, de la ora 19:45, pe ”Camp Nou”. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Hansi Flick s-a impus cu 7-2.

Iar la general, FC Barcelona a câștigat ”dubla” cu Newcastle cu 8-3. Catalanii vor avansa, așadar, în sferturile de finală de la ”masa bogaților”.

Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”

După meci, Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a evidențiat că în prima repriză echipa sa nu a fost lucidă, iar în actul secund jucătorii au reușit să se desprindă.

”A fost un meci nebun. Cred că nu am fost prea lucizi în prima repriză, dar am fost mult mai buni în a doua. Am reușit să controlăm jocul. Al treilea gol ne-a dat șansa să revenim în joc.

Trebuie să analizăm situația lui Eric și a lui Joan. Nu este foarte gravă, dar mai avem de așteptat.

În prima repriză am jucat prea multe mingi lungi în atac. Am pierdut posesia prea des. Newcastle are multă viteză și se descurcă foarte bine pe tranziții, nu asta ne-am dorit.

Vorbisem să controlăm mai mult jocul în repriza a doua și să jucăm mai bine. Au liber mâine, au meritat”, a spus Flick, potrivit marca.