GIGI AR FI MANDRU! :) Cele mai RELIGIOASE superstaruri din fotbalul european

Pentru multe vedete din fotbal, religia este un punct de sprijin si un izvor nesecat de incredere.

Cosmin Craciun

Indiferent de orientarea religioasa pe care o au, fotbalistii nu ezita sa isi arate credinta atat pe teren, cat si in afara lui. Momentele numai bune pentru a intra in contact cu propriile credinte sunt intrarea pe gazon, celebrarea unui gol sau a unei victorii ori chiar clipele tensionate in care se asteapta executarea unei lovituri de pedeapsa. Fotbalistii sunt constienti ca hazardul joaca un rol destul de important in desfasurarea oricarui meci, iar prin implorarea divinitatii incearca sa atraga norocul asupra lor. Iata care sunt cei mai credinciosi sportivi din fotbalul mare!

David Luiz (Arsenal)

Poate cel mai devotat crestin din fotbalul european este un sud-american! Fundasul central de la Arsenal este crestin penticostal si a fost botezat de abia in 2015. Evenimentul a avut loc in piscina fostului sau coleg de la PSG si de la nationala Braziliei, Maxwell. De altfel, Luiz a fost toata viata extrem de credincios si a declarat in dese randuri ca modelul sau este Kaka. Fostul mijlocas al Milanului a celebrat mereu reusitele sale prin gesturi prin care ii multumea lui Iisus Hristos, iar Luiz nu s-a lasat nici el mai prejos. Chiar si cand intra in teren, Luiz ridica mainile spre cer in semn de recunostinta. Din pacate pentru brazilian, in ultima vreme el nu a avut prea mult noroc si a devenit persona non-grata in randul fanilor lui Arsenal, dezamagiti total de evolutia sa din partida cu Manchester City cand a gafat la doua dintre golurile “cetatenilor” si a fost si eliminat. Oricum, David nu dispera pentru ca, in viziunea lui, “drumul nostru in viata e prestabilit. Dumnezeu imi da putere sa fiu mai bun”.

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Chiar daca el insusi a declarat ca nu este “la fel de religios precum Kaka”, Ronaldo este catolic si provine dintr-o familie foarte devotata crestinismului. Nu este de mirare ca numele sau este Cristiano, iar fostul Balon de Aur nu se sfieste sa se afiseze cu crucifixuri la gat si sa duca o viata destul de apropiata de rigorile crestine. El nu isi face tatuaje si nu consuma alcool, preferand sa doneze regulat sange si sa ajute organizatii caritabile. In urma cu cativa ani, CR7 spunea ca “Dumnezeu mi-a dat un dar, acela de a fi un fotbalist fantastic”.

Javier “Chicharito” Hernandez (LA Galaxy)

Intors de curand in America, de aceasta data in zona nordica a continentului, Hernandez a impresionat de-a lungul carierei sale europene prin celebrarile pioase ale golurilor pe care le-a inscris cand juca la Manchester United, Real, Bayern Leverkusen sau West Ham. Mexicanul este foarte religios, un crestin desavarsit, si nu ezita sa arate asta ori de cate ori are ocazia. “Ingenunchez dupa goluri si meciuri pentru a-i multumi lui Dumnezeu ca mi-a dat ocazia sa joc. Cand voiam sa ma retrag, faceam asta inainte de fiecare meci pentru ca Dumnezeu sa-mi dea puterea sa merg mai departe”.

Mohamed Salah (Liverpool)

Superstarul de la Liverpool este considerat a fi unul dintre cei mai umili oameni din fotbalul actual, iar atitudinea sa din teren dovedeste apropierea sa de religie. Musulmanul Salah se roaga de fiecare data cand intra in teren si ii multumeste divinitatii dupa fiecare meci reusit. De asemenea, nici cand celebreaza golurile nu uita sa ii multumeasca lui Allah. “Ma rog sa joc bine, iar apoi multumesc pentru ce am primit”, asa isi explica egipteanul gesturile de dinaintea si din timpul meciurilor. Atitudinea sa a fost remarcata si de presa din marea britanie, care l-a laudat pentru exemplul sau in lupta cu islamofobia.

Frank Ribery (Fiorentina)

Francezul Ribery s-a convertit la Islam in 2002, convins de sotia sa Wahiba. Ambii au origini algeriene, dar Ribery era crestin inainte sa treaca la credinta musulmana. Fostul mijlocas de la Bayern este extrem de devotat religiei sale si chiar a adoptat un nou prenume atunci cand s-a convertit, Bilal. Ribery sustine ca religia l-a facut mai puternic fizic si mental, dar nu i-a afectat personalitatea. “Ma rog de cinci ori pe zi, pentru ca ma ajuta sa ma incarc pozitiv si sa scap de gandurile negative”. Ribery nu consuma alcool si este foarte pornit impotriva acestor obiceiuri. El a avut chiar o cearta cu Jerome Boateng in 2013, dupa ce Bayern a cucerit titlul in Bundesliga. Neamtul i-a turnat bere in cap in timpul sarbatorii, iar Ribery a fost foarte deranjat de acest gest.