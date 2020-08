Cine e cel mai bun numar 9 din istoria fotbalului? Maldini: "Eu, care am jucat impotriva lui Ronaldo, nu mi-l pot imagina simulând, provocand adversari sau muscandu-i"

Fostul mare fundas italian, Paolo Maldini, considera ca Suarez nu poate fi comparat cu brazilianul Ronaldo.

Fostul mare capitan al lui AC Milan nu este deloc de acord cu tinerii care il considera pe Luis Suarez cel mai bun numar 9 din istoria fotbalului. Acesta a declarat ca nu poate exista o comparatie a uruguayanului cu brazilianul Ronaldo, impotriva caruia a disputat atatea meciuri in Seria A. Maldini nu ii agreeaza deloc stilul nesportiv al atacantului Barcelonei.

"Imi vine sa rad si sa plang in acelasi timp cand aud tineri care spun ca Luis Suarez este cel mai bun numar 9 din istorie! Eu, care am jucat impotriva lui Ronaldo, nu mi-l pot imagina simuland, provocand adversari sau muscându-i", a spus Paolo Maldini.

Paolo Maldini:

????️ "It makes me both laugh and cry when I hear young people say that Luis Suárez is the best 9 in history. I, who played against Ronaldo, can't imagine him diving, provoking opponents or biting adversaries." pic.twitter.com/pyjKZTeQRB