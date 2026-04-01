Capello, exploziv după rateul Italiei: „O rușine!“. Prima măsură pe care o cere aruncă federația în aer

Fabio Capello a afirmat că ratarea calificării la Cupa Mondială, pentru a treia oară la rând, este "o ruşine şi o tragedie" pentru Italia.

Vizibil afectat după eşecul suferit de Squadra Azzurra, la loviturile de departajare, în faţa Bosniei şi Herţegovinei, Capello nu şi-a ascuns indignarea faţă de o situaţie pe care a etichetat-o drept "inadmisibilă'" pentru o selecţionată cu istoria şi prestigiul Italiei.

"Nu am putut dormi toată noaptea, nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Italia este în doliu. Pentru o ţară atât de pasionată de fotbal, este foarte greu de acceptat să ratezi calificarea pentru a treia oară", a mărturisit fostul antrenor al echipei Real Madrid, într-un interviu acordat cotidianului spaniol Marca.

"Vorbim despre o selecţionată cu patru titluri de campioană mondială, aceasta este o tragedie sportivă, o ruşine. Este cel mai rău lucru care i s-a întâmplat fotbalului italian în istoria sa recentă. Suntem singura selecţionată de top care nu merge la Cupa Mondială", a spus Capello, cerând schimbări urgente în structura fotbalului italian.

"Aici nimeni nu demisionează, iar acesta este cel mai îngrijorător aspect. Prima persoană care ar trebui să-şi asume responsabilitatea este preşedintele federaţiei, împreună cu tot consiliul de administraţie", a declarat Capello, potrivit Agerpres.