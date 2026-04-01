Capello, exploziv după rateul Italiei: „O rușine!“. Prima măsură pe care o cere aruncă federația în aer

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fabio Capello (79 de ani), o legendă a fotbalului mondial, e îngrozit după ce Squadra Azzurra a ratat al treilea Mondial succesiv.

Fabio Capello a afirmat că ratarea calificării la Cupa Mondială, pentru a treia oară la rând, este "o ruşine şi o tragedie" pentru Italia.

Vizibil afectat după eşecul suferit de Squadra Azzurra, la loviturile de departajare, în faţa Bosniei şi Herţegovinei, Capello nu şi-a ascuns indignarea faţă de o situaţie pe care a etichetat-o drept "inadmisibilă'" pentru o selecţionată cu istoria şi prestigiul Italiei.

"Nu am putut dormi toată noaptea, nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Italia este în doliu. Pentru o ţară atât de pasionată de fotbal, este foarte greu de acceptat să ratezi calificarea pentru a treia oară", a mărturisit fostul antrenor al echipei Real Madrid, într-un interviu acordat cotidianului spaniol Marca.

"Vorbim despre o selecţionată cu patru titluri de campioană mondială, aceasta este o tragedie sportivă, o ruşine. Este cel mai rău lucru care i s-a întâmplat fotbalului italian în istoria sa recentă. Suntem singura selecţionată de top care nu merge la Cupa Mondială", a spus Capello, cerând schimbări urgente în structura fotbalului italian.

"Aici nimeni nu demisionează, iar acesta este cel mai îngrijorător aspect. Prima persoană care ar trebui să-şi asume responsabilitatea este preşedintele federaţiei, împreună cu tot consiliul de administraţie", a declarat Capello, potrivit Agerpres.

În analiza sa, Capello (foto, sus) a insistat asupra unei reforme profunde, care să depăşească deciziile izolate.

"Trebuie să reunim experţi, să analizăm ce se întâmplă şi să începem o reconstrucţiei de la zero. Problema nu este legată doar de rezultate, este structurală", a explicat tehnicianul, subliniind importanţa investiţiilor în dezvoltarea fotbalului juvenil.

În ciuda acestei mari dezamăgiri, Fabio Capello a ţinut să transmită şi un mesaj de speranţă pentru viitor: "Va fi foarte greu să ne ridicăm după asta, dar sunt încrezător că va servi drept catalizator pentru o adevărată reînnoire. Italia trebuie să se reinventeze".

