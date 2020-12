EXCLUSIV | Atac DUR la adresa lui Neymar dupa interventia in scandalul de la Paris! "Cand incaseaza sume uriase, nu se mai simte persecutat! A fost jenant"

A trecut mai bine de o saptamana de la scandalul din startul meciului PSG - Basaksehir, insa comentariile nu inceteaza.

Victor Ciutacu a dezbatut interventia jucatorilor de la PSG in scandalul izbucnit intre arbitrul Sebastian Coltescu si antrenorul secund de la Basaksehir, Pierre Webo, la meciul din ultima etapa a grupelor Champions League.

Jurnalistul a vorbit la Pro X despre motivele pentru care Neymar si Mbappe ar fi trebuit sa nu intervina.

"Negrii au fost persecutati in trecut, fara indoiala, unii dintre ei inca sunt, dar sunt si cetateni care ridica de la casierie peste 1 milion de euro pe an si care ar fi mai bine sa o lase mai usor.

Cea mai jenanta a fost alaturarea, pe post de instigatori in povestea aia, a domnilor Neymar si Mbappe care nici nu mai stiu cati bani castiga pe secunda. Tot cetateni de culoare si ei, care sunt atat de persecutati incat nu mai stiu daca veniturile lor anuale sunt de ordinul zecilor sau al sutelor de milioane, banii pe care ii platesc de regula albii.

Domnul Neymar cand incasa de la albii de la Barcelona zeci de milioane pe an si de la gigantul producator de incaltaminte la fel, sume uriase, neverosimile si de neacceptat intr-o societate normala, nu se considera persecutat. El se considera persecutat in general, cand il intrerupe cineva din programul de cluburi", a declarat Victor Ciutacu la Ora exacta in sport.