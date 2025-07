După 3-1 și 1-2 contra lui Inter Escaldes, FCSB va juca în turul 2 preliminar din Liga Campionilor contra lui Shkendija, campioana Macedoniei de Nord, care a trecut de galezii de la The New Saints, scor 2-1, după prelungiri.

Fabrice Tamba: "Vrem să facem istorie cu Shkendija și să intrăm în grupă"

Shkendija și TNS au remizat în turul din Țara Galilor, scor 0-0, iar la returul din Macedonia de Nord a fost 1-1 după 90 de minute, în urma golurilor marcate de Fabrice Tamba pentru gazde și Jordan Williams pentru oaspeți. Nord-macedonenii au obținut calificarea tocmai în minutul 116, după un autogolul al lui Jack Bodenham.

Fabrice Tamba (21 de ani), extrema din Senegal care a deschis scorul în partida cu TNS, spune că Shkendija are planuri mărețe în acest sezon și vizează accederea într-o grupă a unei competiții europene.



"Am reușit primul meu gol în Europa, iar asta după un meci nebun. Deși am avut controlul total al partidei, am fost egalați, iar meciul s-a dus într-o direcție complet diferită. Nu ne-am speriat, nu am renunțat și am continuat să luptăm până în minutul 120. Am câștigat pe merit, cu ajutorul lui Dumnezeu.



Suntem fericiți pentru calificare, dar încă nu satisfăcuți. Mai avem multe meciuri europene de jucat în această vară. Vrem să facem istorie cu acest club și vrem să intrăm în grupă. Dacă nu în Champions League, atunci în alta.



Azi suntem fericiți, dar mai avem multe de făcut. Sărbătorit, iar de mâine revenim la antrenamente și ne vom pregăti pentru următorul joc", a spus Tamba, potrivit Sport Manija.

Turul Shkendija - FCSB este programat marți, 22 iulie, în timp ce returul de la București se va disputa pe 30 iulie.