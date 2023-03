Erling Haaland, aproape de a-și îndeplini visul! Performanță uluitoare izbutită în UEFA Champions League 

În prima manșă din optimile UEFA Champions League, Manchester City a remizat pe terenul lui RB Leipzig, 1-1. Numai că, lucrurile au stat cu totul diferit în retur. Elevii lui Pep Guardiola (52 ani) i-au „zdrobit” pe nemți cu 7-0, 5 dintre goluri fiind marcate de Erling Haaland (22 ani).

Cu reușitele contra lui RB Leipzig, atacantul norvegian a ajuns la 30 de goluri înscrise în UEFA Champions League, în numai 25 de partide, fiind cel mai rapid jucător din istorie care punctează de 30 de ori în cea mai importantă competiție europeană. Performanță lui Erling Haaland devine și mai impresionantă. Vârful lui Manchester City a avut nevoie de doar 30 de atingeri pentru a-l învinge pe Janis Blaswich (31 ani) de 5 ori și a amintit de afirmația făcută în toamna anului trecut.

„Visul meu este să ating mingea de 5 ori și să înscriu 5 goluri. Acesta este cel mai mare vis al meu”, declara Erling Haaland, în septembrie 2022, pentru beIN SPORTS.

Still work to do to achieve his dream ???? pic.twitter.com/R7eJA6T7hq

It took Erling Haaland 30 touches to score five goals.

După meci, Haaland a mers la studioul CSB Sport de la marginea terenului, unde, alături de moderator, se mai aflau foștii fotbaliști Thierry Henry (45 ani), Jamie Carragher (45 ani) și Micah Richards (34 ani).

Felicitat pentru prestația din meciul cu RB Leipzig, Haaland i-a făcut imediat pe toți să râdă: „Un sentiment extraordinar. Cred că tu (n.r - Thierry Henry) ești singurul care știe cum e să marcheze multe goluri”, a spus norvegianul, trimițând practic o „săgeată” către foștii fundași Jamie Carragher și Micah Richards.

Ulterior, Thierry Henry i-a adresat o întrebare: „Unde crezi că te poți îmbunătăți?”. Haaland a răspuns dând dovadă de modestie: „La toate capitolele. Am ratat multe ocazii cu piciorul stâng, am avut și una singur cu portarul, în prima repriză. Cred că trebuie să îmi îmbunătățesc piciorul stâng, piciorul drept, lovitura de cap, combinațiile. Dacă ar fi să aleg una, aș vrea să îi ajut pe ceilalți să fie mai buni, să îi pun în poziții mai bune”.

La finalul interviului, Henry și-a dat mănușa jos, l-a salutat pe Haaland și s-a înclinat în fața atacantului legitimat la Manchester City.

???? "I think you’re the only one that knows how to score a lot of goals..."

Five-goal scorer @ErlingHaaland is full of praise for Thierry and tells @MicahRichards and @Carra23 the areas where he can still improve. ???? pic.twitter.com/nRfA0H8r3n