Deși campioana României a dominat clar jocul, macedonenii au deschis scorul în minutul 65. A urmat apoi eliminarea lui Qaka, iar roș-albaștrii puteau profita de avantaj, însă Florin Tănase și-a faultat un adversar și a fost și el eliminat.

Elias Charalambous: ”Azi nu am fost pe teren!”

Elias Charalambous s-a arătat dezamăgit după rezultatul meciului din Skopje și a tras o concluzie dură pentru roș-albaștri: ”Azi nu am făcut nimic, nu am fost pe teren”.

Antrenorul celor de la FCSB spune că diferența putea fi, însă, mai mare în favoarea macedonenilor, iar singurul care a oprit acest lucru a fost Ștefan Târnovanu.

Întrebat despre cartonașul roșu primit de Florin Tănase, Elias Charalambous a spus că decarul campioanei României a fost eliminat corect și nu are nimic de reproșat arbitrajului.

”Să fiu sincer, azi nu sunt multe de spus. Nu am jucat bine, nu am făcut nimic. De asta spun că nu e mare lucru de comentat: azi nu am fost pe teren. Târnovanu ne-a salvat pe final, puteau să marcheze mai multe goluri.

Săptămâna trecută am spus că ne-am revenit cu Petrolul, dar azi am făcut din nou un pas înapoi. Întotdeauna spun că trebuie să găsim un echilibru. Nu trebuie să vedem totul în negru, ci să analizăm ce putem îmbunătăți.

Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, trebuie să ne revenim. Trebuie să întoarcem acest meci. Rămânem cu picioarele pe pământ când câștigăm, iar acum trebuie să găsim soluții.

Tănase a luat un cartonaș roșu, din păcate, dar trebuie să ne revenim. Dacă arbitrul l-a acordat, înseamnă că a fost meritat. Trebuie să ținem capul jos și să jucăm mai bine. Îmi pare rău pentru fanii care au venit azi, i-am făcut nefericiți”, a spus Elias Charalambous după meci.