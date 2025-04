Declan Rice a fost omul meciului, după ce a reușit o dublă spectaculoasă după ce a transformat două lovituri libere, în minutele 58 și 70. Mikel Merino a pus capăt coșmarului madrilenilor cu un gol în minutul 75.



Declan Rice a făcut show la interviuri



După meci, Declan Rice a vorbit entuziasmat la microfonul Amazon Prime. Despre execuțiile din lovitură liberă, mijlocașul englez a recunoscut că a "o avea pregătită"



"O aveam pregătită, dar am dat-o în zid de prea multe ori sau peste poartă. Inițial voiam să centrăm, dar când am văzut zidul și poziția portarului, am zis: 'Hai, dă-i'. Bukayo Saka mi-a zis doar să simt momentul.



La a doua am avut încredere totală. Știam că n-am nimic de pierdut, oricum mai e un meci. Sunt fericit, sunt în al nouălea cer. Peste câțiva ani o să conștientizez cu adevărat cât de specială a fost seara asta", a spus englezul.



Rice nu a uitat să-l felicite pe Saka pentru revenirea după accidentare: "Ce a reușit Saka să facă, să revinî atât de repede, e incredibil. E un tip grozav. Trebuie să fim pregătiți pentru ce ne așteaptă la Bernabeu"



Declan Rice în sezonul 2024/25 are în cont 43 de meciuri în toate competițiile, cu șapte goluri și păt pase decisive. Returul se va disputa săptămâna viitoare pe stadionul "Santiago Bernabeu", la aceeași oră.