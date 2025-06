„Unii oameni au impresia că fotbalul e o chestiune de viață și de moarte. Mă dezamăgește profund această atitudine. Vă pot asigura că fotbalul e mult, mult mai important de atât!“.

Citatul de mai sus îi aparține lui Bill Shankly, fost antrenor legendar al lui Liverpool, și ne arată că „sportul-rege“, în doar 90 de minute, te poate duce de la agonie la extaz și înapoi. De mai multe ori! Iar asta e valabil nu doar pentru oamenii de rând, ci și pentru miliardarii planetei. Exemplul cel mai bun, în acest sens, e ce a povestit acum Nasser Al-Khelaifi (51 de ani), președintele clubului Paris Saint-Germain.

„Am dormit cu trofeul Champions League în pat, lângă mine“

Când te uiți la Al-Khelaifi, un puternic om de afaceri din Qatar, cu o avere estimată la 8 miliarde de euro, ai avea tendința să crezi că privește fotbalul doar ca pe un business. Nici vorbă de așa ceva!

Iar interviul său, de după finala Champions League, câștigată de PSG în fața Inter-ului, scor 5-0, ne arată că și miliardarii o iau razna de fericire, uneori, datorită unui meci de fotbal.

În dialog cu reporterul televiziunii franceze, Al-Khelaifi a făcut o mărturisire spectaculoasă prin care l-a lăsat pe omul din fața sa fără cuvinte.

„Victoria din Champions League... A fost ceva foarte special. Având în vedere tot ce am făcut noi (n.r. – Fondul de Investiții din Qatar), în ultimii 14 ani. Era foarte important să câștigăm. Pentru Paris, pentru Franța! Vreau să subliniez, încă o dată. Nu vorbim aici doar despre orașul Paris, ci de toată Franța. Noi, în această finală cu Inter, am jucat având steagul Franței pe tricourile noastre. Și suntem foarte mândri de treaba asta. Și vă fac o mărturisire, în premieră. În noaptea de după finală, eu am dormit cu trofeul Champions League lângă mine. M-am gândit că poate totul a fost un vis. Dar când m-am trezit și am văzut trofeul lângă mine, abia atunci m-am convins că totul s-a întâmplat în realitate“, a spus Nasser Al-Khelaifi.