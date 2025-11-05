Astfel, Inter ajunge la patru victorii în patru meciuri și ocupă locul trei în clasamentul din faza principală a competiției, cu 12 puncte, la egalitate cu Bayern Munchen și Arsenal, ocupantele primelor două poziții.

Cristi Chivu: ”Îmi asum întreaga responsabilitate, pentru că antrenorul este principalul vinovat!”

Italienii au deschis scorul în minutul 45 în meciul cu Kairat Almaty prin Lautaro Martinez. Echipa din Kazahstan a egalat în minutul 55 prin Arad, dar Carlos Augusto a asigurat trei puncte în contul nerazzurrilor prin golul reușit în minutul 67.

Cristian Chivu este primul antrenor care câștigă primele sale patru meciuri din Liga Campionilor, de la Hansi Flick, care a reușit acest lucru în 2020.

Deși a obținut o performanță remarcabilă, Chivu nu a fost mulțumit de prestația echipei sale și a transmis că își asumă întreaga responsabilitate, deoarece nu a reușit să le insufle jucătorilor atitudinea potrivită.

”Puteam să ne descurcăm mai bine, dar rămân cu cel mai important lucru: cele trei puncte, fără să mă gândesc la meciurile următoare. Mă uit la clasament și la punctele pe care le-am obținut. În Liga Campionilor, niciun meci nu este o formalitate. Am văzut asta cu ochii noștri astăzi.

Poate că nu am găsit cuvintele potrivite, iar unii au crezut că va fi ușor. Îmi asum întreaga responsabilitate, pentru că antrenorul este principalul vinovat.

Întreaga echipă a fost agitată. Agitația ne-a făcut să ne pierdem calmul, chiar și după egalare. Apoi am reușit să ne găsim din nou ritmul și ne-am recăpătat energia. Băieții s-au descurcat bine la golul de 2-1.

Pio Esposito s-a născut în 2005 și cred că face o treabă excelentă. De fiecare dată când intră pe teren, învață să se mențină la un anumit nivel. Apoi va învăța din ce în ce mai mult să fie mai lucid și mai decisiv. Să-l avem alături este important pentru noi. Odată cu meciurile, va învăța să joace fără acea agitație”, a spus Cristi Chivu după meci.

