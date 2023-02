Clubul englez Chelsea nu îi va folosi pe Benoit Badiashile şi Pierre-Emerick Aubameyang în meciurile din Liga Campionilor.

Cei doi nu figurează pe lista de jucători înaintată vineri de gruparea londoneză către UEFA.

Fundaşul francez Benoit Badiashile, sosit în această iarnă la Chelsea, pentru 40 milioane de euro, nu a fost reţinut pentru lista jucătorilor care vor evolua în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Chelsea a efectuat opt transferuri în iarnă şi doar trei dintre ei pot fi trecuţi pe lista înaintată către UEFA.

Astfel, antrenorul Graham Potter a ales din cei opt noi jucători pe Enzo Fernandez, adus pentru 120 milioane de euro, Mihailo Mudrik – adus pentru 70 de milioane şi pe Joao Felix, împrumutat de la Atletico Madrid.

Chelsea va întâlni echipa germană Borussia Dortmund în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Meciul tur se va disputa în ziua de 15 februarie.

