Enzo Fernandez a debutat pentru Chelsea! Cum arată statisticile fotbalistului din prima repriză

Starul argentinian a semnat un contract cu Chelsea valabil până la finalul lui iunie 2031. Campion mondial cu naționala Albiceleste, Enzo Fernandez este cotat la 55 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Mijlocașul central a bifat și prima apariție pentru echipa de pe Stamford Bridge. Enzo Fernandez a fost trimis încă din primul minut de către Graham Potter în Chelsea - Fulham, jocul din etapa cu numărul 22 din Premier League pentru londonezi.

Starul argentinian a făcut o primă parte excelentă. Campionul mondial a recuperat nouă baloane, a reușit cinci din șase tackling-uri și a câștigat cele mai multe dueluri de pe teren, șase din șapte, mai multe decât toți ceilalți jucători.

???????? Enzo Fernandez has made more successful ball recoveries (9), made more successful tackles (5/6) and won more ground duels (6/7) than any other player for either Chelsea or Fulham inside the first 45 minutes.

