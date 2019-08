Super Dan si-a pierdut rabdarea la conferinta de presa dinaintea meicului cu Slavia Praga.

L-a plictisit schimbul de replici cu jurnalistii cehi si romani. A vrut sa plece si el in momentul in care jurnalistii au transmis ca nu mai au intrebari pentru Ciprian Deac. Mijlocasul a fost lasat sa li se alature colegilor, moment in care Petrescu a cerut si el voie sa plece. "Nu, dumneavoastra mai stati doua minute" - i-a transmis ofiterul de presa al clubului. :)