Carlo Ancelotti e de neoprit! L-a depășit pe Sir Alex Ferguson după victoria clară a lui Real Madrid din UEFA Champions League 

Madrilenii s-au impus fără probleme în meciul cu Celtic de pe teren propriu, marcând nu mai puțin de cinci goluri. Modric și Rodrygo au fost marcatorii primei reprize, din penalty, în timp ce Asensio, Vinicius Junior și Fede Valverde au înscris în cea de-a doua parte. Singurul gol al scoțienilor a fost marcat pe final de Jota.

Astfel, Real Madrid a ieșit din grupa F din postura de lider, având 13 puncte obținute în cele șase meciuri jucate și o singură înfrângere în Champions League, din deplasarea cu Leipzig, scor 2-3.

Datorită victoriei obținute, Carlo Ancelotti (63 ani) a ajuns la 103 victorii obținute în UEFA Champions League, depășindu-l pe Sir Alex Ferguson. Italianul a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii în competiția supremă, pe care a câștigat-o de nu mai puțin de patru ori, de două ori cu AC Milan și de două ori cu Real Madrid.

