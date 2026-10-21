Manchester United și-a continuat seria neagră și a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. "Diavolii" n-au avut nicio șansă în fața lui Como, care în minutul 76 conducea cu 4-0 în urma golurilor lui Nico Paz (dublă), Anastasios Douvikas și Jacobo Ramon. Joshua Zirkzee a reușit golul de onoare în prelungiri.

Bruno Fernandes pune la îndoială tactica lui Michael Carrick după Como - Manchester United 4-1

Imediat după meci, căpitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes, a părut să pună la îndoială tactica lui Michael Carrick.

"Este decizia staffului să nu facem presing om la om, să lăsăm uneori spații în spate și să încercăm să recuperăm mingea așteptându-i. Dar uneori, când le oferi spațiu unor astfel de echipe, ele capătă încredere", a spus Bruno Fernandes, la TNT Sports.

Întrebat dacă crede că Michael Carrick a greșit tactica împotriva lui Como, Fernandes a răspuns: "Antrenorul și stafful trebuie să analizeze asta, nu eu. Uneori trebuie să ai mai mult curaj când ești sub presiune, să-ți asumi riscul de a face presing sus și să-i pui în dificultate".

Rămâne de văzut dacă Michael Carrick va rămâne în funcție și după acest eșec rușinos. Manchester United are doar 3 puncte după primele 3 etape din faza principală și ocupă locul 23.

Pentru formația de pe Old Trafford urmează meciul cu Bournemouth, de acasă, programat duminică, de la ora 16:00, în direct pe VOYO.

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