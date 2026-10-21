Cele două grupări și-au dat întâlnire pe ”Stadio Giuseppe Sinigaglia” în etapa cu numărul 3 din faza ligii UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, Como s-a impus cu 4-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Englezii, uluiți după ce Manchester United a fost călcată în picioare de Como: ”El va avea de suferit!”

Publicația Daily Mail a scris că Michael Carrick riscă să fie demis dacă nu va reuși să redreseze situația echipei, în condițiile în care „diavolii roșii” traversează o perioadă dificilă, cu opt meciuri consecutive fără victorie.

”Și mai multă suferință pentru Manchester United! Încotro se îndreaptă Manchester United de aici? În acest sezon, echipa a obținut doar două victorii în zece meciuri disputate în toate competițiile. Este un bilanț jenant.

De fapt, United nu a mai câștigat niciunul dintre ultimele șapte meciuri consecutive din toate competițiile. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru de la seria de opt partide fără victorie din perioada noiembrie–decembrie 2015.

Nu te-ai fi așteptat niciodată ca echipa să ajungă într-o situație mai proastă decât în era Ruben Amorim, dar acum lucrurile par chiar mai grave.

Manchester United are probleme serioase, iar dacă Michael Carrick nu reușește să redreseze situația, și el va avea de suferit. Echipa se află într-o situație disperată”, au scris englezii.

Como - Manchester United 4-1

Nicolas Paz a deschis scorul în minutul 2 al confruntării. În actul secund, Anastasios Douvikas a majorat diferența, în timp ce Paz a realizat ”dubla”, iar Jacobo Ramon a înscris golul 4 pentru gazde.

Cu câteva minute înainte de fluierul de final, Manchester United a marcat golul de onoare, semnat de Joshua Zirkzee în minutul 90+1.