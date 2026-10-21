Dinamo este lider în Superliga cu 29 de puncte după primele 12 runde și are un start fantastic de sezon.

Cu toate acesta, oficialii „câinilor” lucrează la noile contracte pentru jucătorii cărora le expiră înțelegerile în 2027.

Visul lui Alberto Soro la Dinamo: „Acum vreau să fac asta”

Alberto Soro a vorbit despre perioada lui la Dinamo, dar și despre viitorul său la echipa din Ștefan cel Mare, în exclusivitate pentru PRO TV.

Spaniolul de la Dinamo a spus că după ce și-a realizat visul de a juca în La Liga, vrea să cucerească titlul în Superliga alături de formația bucureșteană.

„Părinții m-au învățat să nu renunț niciodată și să continui să muncesc.

La început a fost greu, pentru că, în multe situații, mă întrebam cum era posibil să se întâmple anumite lucruri. Era vorba despre situații din viața de zi cu zi, pe care voi le abordați într-un anumit fel, în timp ce eu le vedeam diferit.

Dacă marchez goluri, este important și pentru mine, dar, în cele din urmă, trebuie să ne ajutăm cu toții. Simt că, de când am venit și până acum, s-au schimbat enorm de multe lucruri.

Am visat să joc în Primera Division, în Spania, și mi-am îndeplinit acest vis. Mi-am dorit să joc în Europa League și la echipa din orașul meu, iar aceste obiective au devenit realitate. Poate că mi-aș dori să câștig și un titlu. Am venit aici, la Dinamo, și văd și simt că suntem pe drumul cel bun pentru a realiza acest lucru, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a spus Alberto Soro, în exclusivitate la PRO TV.

Alberto Soro se află la Dinamo din 2024, după ce a venit liber de contract de la Granada și are în acest sezon patru goluri și două pase decisive în 12 meciuri jucate.

1 milion de euro este cota spaniolului, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.