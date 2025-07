David Miculescu, Darius Olaru și Marius Ștefănescu au înscris pentru campioana României, în timp ce pentru Inter d’Escaldes a punctat doar Rafinha.

Felip Ortiz: ”Dacă am fi făcut 3-2, i-am fi dat ceva emoții adversarului nostru!”

La conferința de presă de la finalul meciului, Felip Ortiz, antrenorul lui Inter d’Escaldes, și-a lăudat elevii și s-a declarat mulțumit de prestația pe care echipa sa a avut-o în fața campioanei României. Ortiz spune că va analiza meciul și va lua măsuri înaintea partidei retur, însă este convins că Inter d’Escaldes va avea o misiune grea chiar dacă va juca acasă.

”Am citit presa, ne-am informat despre ce s-a scris despre noi, dar noi am avut un an bun în Andorra, am avut evoluții bune și în Europa și cred că fotbalul nostru este în creștere.

Nu știu dacă s-au relaxat. Cred că prima parte din prima repriză ne-a aparținut, FCSB e o echipă bună, care ne-a pedepsit. În repriza a doua am jucat același fotbal, nu cred că ei s-au relaxat, și noi am jucat foarte bine.

În meciul retur, vom juca așa cum am jucat tot anul, vom vedea ce am greșit, vom încerca să îndreptăm și poate la meciul retur vom face o partidă mai bună. Noi jucăm 4-3-3, e sistemul pe care îl folosesc întotdeauna. Am încercat să punem presiune, când stai retras primești goluri de la o echipă precum FCSB.

I-am urmărit, știm că au o echipă foarte bună, au un antrenor foarte bun, joacă foarte bine, mai ales pe faza ofensivă, dar noi vom încerca să corectăm ce nu a mers bine azi. De când este VAR-ul, m-am învățat să nu mă bucur înainte, pentru că se poate întâmpla orice, dar sunt sigur că dacă am fi făcut 3-2, i-am fi dat ceva emoții adversarului nostru înaintea returului.

Va fi dificil, pentru că ne duelăm cu cea mai bună echipă din România și pentru că ne-au bătut cu 3-1, dar nu renunțăm și încercăm să schimbăm situația”, a spus antrenorul lui Inter d’Escaldes la conferința de presă