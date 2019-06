"Am primit mesaje de la jucatori!" Dezvaluirea facuta de femeia care a intrat pe teren la finala UCL! Ce i-a spus tatal ei: "S-a bucurat ca nu eram goala"

Femeia care a intrat pe teren la finala UEFA Champions League dintre Liverpool si Tottenham a povestit tot ce s-a intamplat.

Kinsey Wolanski a devenit in doar cateva secunde una dintre cele mai cunoscute femei din lume. Blonda de 22 de ani a intrat pe teren la finala UEFA Champions League intr-un constum de baie care promova site-ul pentru adulti al iubitului ei, Vitaly Zdorovetskiy. Acesta a postat pe contul sau de YouTube povestea farsei si a aratat cum s-a vazut din tribune momentul.

Kinsey, cea care a fost tinuta in arest timp de 5 ore si amendata cu 15.000 de euro, a vorbit despre moment: "Pana la 30 de ani sper sa am suficienti bani sa ma retrag, iar intrarea pe teren la finala Champions League ma va ajuta sa fac asta. Planuiesc si alte intrari pe teren. Dupa ce am fost eliberata din inchisoare, profilul de Instagram a crescut de la 300.000 de fani la 2 milioane. Nu poti cumpara asemenea publicitate. Dintr-o data am devenit faimoasa in intreaga lume si am primit o multime de oferte. Nu consider ca am facut rau cuiva, a fost doar un moment amuzant. Fanilor le-a placut si chiar si la sectia de politie mi se cerea autograful la final" a spus Wolanski.

Culmea: tatal blondei este in departamentul de politie din Los Angeles! "Desigur ca nu le-am spus ce voi face, dar nu au fost surprinsi. Stiu cum sunt. Tata era bucuros ca purtam totusi un costum de baie si nu eram goala. Cand Vitaly mi-a spus sa fac asta, nu aveam idee ce inseamna finala Champions League, ca ma va vedea o lume intreaga. Dar am spus da imediat, mi-a placut idee sa fac o nebunie.

Le-am dezvaluit ce urma sa fac unor fani ai lui Liverpool de langa mine si au crezut in prima faza ca glumesc. Cand si-a dat seama ca sunt serioasa, unul dintre ei s-a oferit sa filmeze momentul cu telefonul meu. Apoi m-a asteptat pana am fost eliberata ca sa mi-l returneze!

Nu voi da nume, insa vreo doi jucatori de la Liverpool mi-au trimis mesaje private dupa meci. Unul dintre ei mi-a trimis emoji-uri cu inima si un altul ca m-a vazut la meci. Nici nu stiam cine sunt pana sa intru pe profil. Nu am raspuns pentru ca am iubit" a mai spus Wolanski.