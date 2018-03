A plecat inainte ca meciul cu Real Madrid sa se incheie! Ce jucator de la PSG isi pregateste bagajele

Real Madrid s-a calificat in sferturile UEFA Champions League dupa 5-2 la general cu Paris Saint-Germain si continua drumul spre al 3-lea trofeu consecutiv!

Paris Saint-Germain a trait o noua dezamagire uriasa in UEFA Champions League, fiind eliminata inca din faza optimilor de finala. Echipa lui Unai Emery a investit sume uriase insa absenta lui Neymar le-a risipit orice speranta francezilor la calificarea in dauna castigatoarei ultimelor 2 editii.

Conform RMC Sport, unul dintre jucatorii care vor pleca sigur in vara de la PSG dupa aceasta noua dezamagire este Layvin Kurzawa - acesta a fost lasat in afara lotului pentru partida cu Real Madrid de marti seara si a plecat de pe Parc de Princes inainte de fluierul de final.

Kurzawa a fost titular in partida din tur si, conform jurnalistilor francezi, nu a primit nicio explicatie pentru faptul ca nici nu a fost luat in calcul la meciul retur. Kurzawa mai are contract cu PSG pana in vara lui 2020, insa sansele de a ramane sunt mici. Doar in cazul in care viitorul antrenor, Unai Emery avand zilele numarate, va cere pastrarea lui Kurzawa jucatorul de 25 de ani va ramane.