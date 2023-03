La finele sezonului trecut, Dinamo București nu a reușit să treacă de 'U' Cluj în play-off-ul Superligii și a retrogradat în eșalonul secund pentru prima dată de la finanțare.

„Ai primit mesaje de descurajare?” Cum a răspuns Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo

Vlad Iacob a vorbit despre începuturile de la echipa din Ștefan cel Mare și a evidențiat faptul că a primit mesaje de descurajare după primele meciuri din Liga a II-a ale dinamoviștilor.

Oficialul „câinilor roșii” a precizat că știa că startul va fi mai greu. În acest moment, Dinamo se află în play-off-ul eșalonului secund, unde se luptă cu CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul Galați, Unirea Dej și Gloria Buzău pentru promovare.

„(n.r. ai avut mesaje de descurajare la început, să nu vii la Dinamo?) Sincer, nu. Am avut mesaje de acest gen după câteva etape când toată lumea se aștepta ca istoria și tradiția lui Dinamo să fie cea care evoluează în teren. Toată lumea se aștepta să câștigăm meci de meci în Liga 2.

Eu am spus de la început că va fi foarte dificil pentru că știu ce am găsit în cadrul clubului. Moralul era la pământ, relațiile de joc erau aproape inexistente. Au rămas doar jucători care au evoluat foarte puțin în sezonul precedent. La început știam foarte bine în ce ne băgăm. Am studiat.

Ulterior, au apărut problemele, spre finalul sezonului regulat. Problemele la nivel financiar și managerial s-au acutizat și la nivel juridic cu planul de reorganizare care a fost respins de instanța de insolvență.

Eu știam la începutul sezonului că va fi o muncă extrem de dificilă. Știam că e nevoie de timp pentru o echipă formată foarte târziu. În etapa a doua noi încă efectuam transferuri”, a spus Vlad Iacob, potrivit Fanatik.

Dinamo debutează în playoff-ul Ligii doi, pe teren propriu, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în fața Gloria Buzău, sâmbătă, 18 martie, de la ora 11:00.

Cum arată play-off-ul din Liga 2

CSA Steaua - 40p Poli Iași - 40p Oțelul Galați - 36p Unirea Dej - 32p Gloria Buzău - 31p Dinamo - 31p

În play-off, punctele nu se înjumătățesc. Partidele din play-off se vor desfășura în sistem tur-retur, fiecare echipă urmând să dispute 10 jocuri.