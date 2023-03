Omul care recunoaște deschis că nu se bucură că Dinamo a prins playoff-ul în Liga 2: „Nu am vrut să intre!”

Daniel Oprița, antrenorul lui CSA Steaua, a spus că nu l-a bucurat deloc vestea calificării lui Dinamo în playoff, deoarece asta înseamnă duelurii puternice pentru echipa sa, cunoscută fiind rivalitatea dintre cele două cluburi.

Deși ar fi vrut ca Dinamo să nu prindă playoff-ul, Oprița a susținut că atât clubul din „Ștefan cel Mare”, cât și „militarii” ar fi trebuit să fie acum în prima ligă.

„Cu oricine ar fi o frustrurare ca întră altă echipă în locul nostru. Și Dinamo și noi ar trebui să fim în Liga 1.

Nu m-am bucurat (n.r. - că a intrat Dinamo în playoff), nu am vrut să intre pentru că nu voiam să am meciuri din astea, voiam o echipă să fie mai lejeră. Cu Dinamo n-o să fie ușor nici pentru ei, nici pentru noi.

Nu cred ca s-ar umple (n.r. - stadionul la meciul dintre Steaua și Dinamo), e destul de mare... Da, măcar jumătate din stadion să se umple. Ar fi ceva”, a spus Daniel Oprița la finalul meciului cu Unirea Dej, scor 3-0 (1-0).

Dinamo debutează în playoff-ul Ligii doi, pe teren propriu, pe stadionul „Arcul de Triumf”, în fața Gloria Buzău, sâmbătă, 18 martie, de la ora 11:00.

Cum arată play-off-ul din Liga 2

CSA Steaua - 40p Poli Iași - 40p Oțelul Galați - 36p Unirea Dej - 32p Gloria Buzău - 31p Dinamo - 31p

În play-off, punctele nu se înjumătățesc. Partidele din play-off se vor desfășura în sistem tur-retur, fiecare echipă urmând să dispute 10 jocuri.