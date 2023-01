"Vreau să spun adevărul". Gabi Tamaș, răspuns direct după ce a fost acuzat că i-a întors spatele lui Dinamo

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că clubul din „Groapă” a încercat să-l transfere pe Gabi Tamaș, însă fundașul a ales Concordia Chiajna, deoarece există mai multă stabilitate financiară.

La prezentarea oficială de la Concordia Chiajna, fundașul central a dorit să pună capăt speculațiilor cu privire la presupusul refuz de a ajuta formația din Ștefan cel Mare.

"Voiam să spun două cuvinte, am citit și eu presa, o citesc din când în când și mi s-a atras atenția de către anumite persoane că am întors spatele lui Dinamo. Vreau să spun adevărul, nu am fost contactat de nimeni, de niciun oficial al lui Dinamo sau de alți oficiali, eu sunt deschis la discuții, am încheiat cu Dinamo, gata.

Obiectivul pe termen scurt la Concordia Chiajna

Am ales Concordia Chiajna și prin prisma faptului că sunt foarte bun prieten cu domnul președinte, cu Cristi Tănase, de pe vremea când jucam la Dinamo, am ținut legătura și am căutat o stabilitate financiară. La bănuții ăștia puțini, mulți cât primesc jucătorii de fotbal. Sunt foarte multe echipe care nu au stabilitatea asta și se cere foarte mult de la jucători.

Atunci am ales să vin la Concordia din cauza asta, am și eu o vârstă, nu mai am răbdare să plec de acasă, să las familie, tot și să umblu prin orașe la fel și fel de echipe, să ajut cum pot echipa și să nu fiu plătit. Am zis, de ce nu, să aleg Concordia, știu situația de aici, am vorbit cu oameni din fotbal, se chinuie de câțiva ani să promoveze, am venit alături de Mister să pun osul la bătaie și să prindem play-off-ul, acesta este obiectivul nostru", a declarat Gabi Tamaș în cadrul unei conferințe de presă.

Gabi Tamaș, contract pe șase luni cu echipa Concordia Chiajna

Fundaşul de 39 de ani, care a evoluat ultima oară la Petrolul Ploieşti, a semnat un contract valabil până în vara acestui an cu formaţia Concordia Chiajna.

"Conducerea clubului sportiv Concordia Chiajna şi Gabriel Tamaş au semnat un contract valabil până la dată de 15.06.2023. Acesta a venit la clubul nostru de la echipa de Liga I, Petrolul Ploieşti. Clubul nostru îi urează bun venit şi îi doreşte să aibă parte", au anunțat ilfovenii.

Internaţionalul român e evoluat în cariera sa la echipe precum Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Hapoel Haifa, Auxerre, West Bromwich, Watford, CFR Cluj, Steaua Bucureşti, Astra Giurgiu sau FC Voluntari.

Gabriel Tamaş a îmbrăcat tricoul echipei naţionale a României de 66 de ori, reuşind să marcheze de 3 ori. În privinţa palmaresului, este campion al României cu Steaua şi câştigător al Cupei României cu Dinamo de trei ori şi o dată cu Steaua. La nivel internaţional, Tamas a câştigat, cu echipa Hapoel Haifa, Cupa şi Supercupa Israelului.