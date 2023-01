Fundașul român a semnat cu Concordia Chiajna după despărțirea de Petrolul Ploiești, care a avut loc la începutul lunii octombrie. Nemulțumit de situația financiară a „lupilor galbeni”, acolo unde existau întârzieri ale salariilor, Tamaș a decis să își rezilieze contractul, asta și după un scandal cu antrenorul Nae Constantin, care l-a înregistrat în timpul unei discuții private și a transmis mai departe dialogul purtat cu jucătorul.

Motivul pentru care Gabi Tamaș a semnat cu Concordia Chiajna

Aflat la al 17-lea club din carieră, Gabi Tamaș a dezvăluit, în exclusivitate pentru PRO TV, care au fost motivele din spatele alegerii făcute. Fundașul s-a arătat mulțumit de recenziile bune primite din partea jucătorilor clubului ilfovean, care i-au transmis că nu există probleme legate de bani.

„Am avut mai multe discuții, câteva clare, câteva doar discuții. Am ales Concordia Chiajna pentru că am vrut să aleg, de când am revenit în țară am vrut să merg și eu la normalitate. Normalitatea reprezentând banii la zi, adică ceea ce se discută cu președinții sau managerii, patronii. Să-i avem și noi la zi, că de asta suntem plătiți, nu? Să jucăm fotbal și să câștigăm banii la zi ca în orice fabrică.

Am ales Concordia pentru că m-am interesat și am urmărit parcursul echipei, păcat că se chinuie de ceva timp să promoveze și nu au reușit. Aflând de la jucători și de la alți oameni din fotbal că totul este roz pe românește, adică sunt plătiți jucătorii la zi, păcat că nu au rezultate ca să promoveze”, a declarat Gabriel Tamaș pentru PRO TV.