Danciulescu a rezistat doar o luna la Farul! Si-a anuntat demisia: "Probabil sunt eu pretentios!" Mesajul pentru Marica

Danciulescu a rezistat putin mai mult de o luna la Farul.



Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Farul dupa doar o luna si 12 zile la echipa din Constanta. Farul este in acest moment pe primul loc retrogradabil in liga a doua, iar Danciulescu ocupa pozitia de director sportiv.

"A fost o decizie de comun acord intre mine si Ciprian. Este un proiect in care eu cred, am incercat sa fiu alaturi de echipa de Grigoras, dar probabil sunt pretentios sau vad eu lucrurile intr-o anumita directie. Lucururile se misca acolo foarte incet. E nevoie si de sprijinul autoritatilor locale.

Decizia a fost luata de saptamana trecuta si vreau sa-i multumesc. Am incercat sa-l ajut, ii urez succes si sper sa puna echipa pe picioare, dar are nevoie de ajutorul autoritatilor locale. Doar promisiuni, discutii, nimic palpabil. Doar declarativ. Am discutat cu Ciprian, si-ar fi dorit sa continui, dar dupa 5 ani la Dinamo, am sesizat ca la Farul lucrurile se misca intr-o anumita directie, care nu-mi convenea mie”, a declarat Danciulescu pentru DigiSport.