Tensiune la U Cluj: patru jucatori au fost dati afara, altii s-au ales cu salariile diminuate! Falub: "Nu mai vreau sa fiu vinovatul de serviciu!" | VIDEO

Sunt probleme la U Cluj chiar inainte de sarbatorile de iarna.

U Cluj se afla pe locul 13 in Liga 2, cu 25 de puncte, la 16 puncte in spatele liderului UTA Arad. Ardelenii sunt departe de pretentiile anuntate inainte de startul sezonului, promovarea in prima liga.

Ca urmare a evolutiei echipei, conducerea administrativa, dar si cea tehnica, s-au pus de acord si au decis renuntarea la patru jucatori, dar si scaderea salariilor. Daniel Stanciu a anuntat ca jucatorii vor reveni la salariile initiale dupa ce vor "urca" echipa in clasament.



"O parte dintre jucatori au inteles situatia si asta ne-a bucurat. Am avut discutii deschise si au acceptat unii dintre ei sa isi diminueze salariile. Aceasta diminuare si-o vor recupera prin evolutiile lor si printr-o clasare cat mai buna. Sunt constienti ca impreuna putem sa reglam ce nu s-a facut bine pana acum. Am reziliat contractele a patru jucatori", a declarat Daniel Stanciu.

Antrenorul Adrian Falub s-a declarat dezamagit si de atitudinea unor jucatori cu experienta si cu greutate in cadrul echipei. Goga si Florescu au fost cei vizati de antrenor.

"Toata lumea sa inteleaga ca nu-i vacanta platita la U Cluj. Echipele care performeaza sunt platite in functie de rezultate. Nu am fost multumit de modul in care Florescu si Goga au gestionat vestiarul pentru ca e clubul lor si ei ar fi trebuit sa faca mai multe. A fost o lupta intre jucatorii care au venit si jucatorii care erau deja aici. Niciodata nu a fost un vestiar unit, un vestiar care sa aiba un spirit. Si ultima data cand am venit, am luat echipa de pe locul 10 si am promovat. Nu mai vreau sa fiu vinovatul de serviciu. Eu am platit de fiecare data cand am gresit, cu mine nu a avut nimeni rabdare", a declarat Adrian Falub.