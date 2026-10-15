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Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”

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Cu Ionuț Chirilă antrenor principal și cu o sumedenie de juniori de 16-17 ani folosiți meci de meci, CS Dinamo este momentan penultima în clasamentul din Liga 2.

Dacă la Dinamo din Superligă a ieșit deja în evidență în acest debut de sezon fundașul central Martin Pascual, cu 5 goluri marcate și imbatabil la loviturile cu capul, treptat-treptat și la CS Dinamo începe să impresioneze din același motive un stoper.

Mai exact, ”veteranul” Flavius Dumbrăvean (31 de ani), care a contribuit cu goluri în ambele meciuri în care echipa lui Ionuț Chirilă a obținut puncte în acest sezon!

Flavius Dumbrăvean, fundașul central cu poftă de gol și puncte

”📸 Veteranul cu goluri ⚪🔴

Fundașul central Flavius Dumbrăvean (31 de ani) strigă adunarea pentru următorul meci în Liga 2, CSL Ștefănești vs CS Dinamo.

Veteranul dinamoviștilor a înscris, cu capul, în ambele meciuri în care echipa pregătită de Ionuț Chirilă a adunat puncte în acest sezon, 2-1 cu Chindia Târgoviște și 2-2 cu Olimpia Satu Mare.