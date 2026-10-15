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Cu Ionuț Chirilă antrenor principal și cu o sumedenie de juniori de 16-17 ani folosiți meci de meci, CS Dinamo este momentan penultima în clasamentul din Liga 2.
Dacă la Dinamo din Superligă a ieșit deja în evidență în acest debut de sezon fundașul central Martin Pascual, cu 5 goluri marcate și imbatabil la loviturile cu capul, treptat-treptat și la CS Dinamo începe să impresioneze din același motive un stoper.
Mai exact, ”veteranul” Flavius Dumbrăvean (31 de ani), care a contribuit cu goluri în ambele meciuri în care echipa lui Ionuț Chirilă a obținut puncte în acest sezon!
Flavius Dumbrăvean, fundașul central cu poftă de gol și puncte
”📸 Veteranul cu goluri ⚪🔴
Fundașul central Flavius Dumbrăvean (31 de ani) strigă adunarea pentru următorul meci în Liga 2, CSL Ștefănești vs CS Dinamo.
Veteranul dinamoviștilor a înscris, cu capul, în ambele meciuri în care echipa pregătită de Ionuț Chirilă a adunat puncte în acest sezon, 2-1 cu Chindia Târgoviște și 2-2 cu Olimpia Satu Mare.
🔜 CSL Stefănești 🆚 CS Dinamo
🏆 Liga 2 ▶️ Etapa 10
🗓️ Sâmbătă, 17 octombrie 🕚 11:00
📍 Ștefăneștii de Jos
🏟️ Stadion Dumitru Mătărău”, a postat pagina oficială CS Dinamo Fotbal.
Foto: CS Dinamo Fotbal
Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo
După cinci ani în care a fost liber de contract, Ionuț Chirilă a revenit în antrenorat în acest sezon.
Chirilă a preluat-o pe CS Dinamo la începutul lunii iulie. În noul sezon al eșalonului secund, ”câinii” au bifat o singură victorie, un egal și șapte înfrângeri și se situează pe locul 21 în clasament, cu 4 puncte.
Ionuț Lupescu, președintele lui CS Dinamo, spune însă că echipa merge în direcția bună, în ciuda rezultatelor negative. ”Câinii” mizează pe promovarea talentelor, iar Chirilă este recunoscut pentru câțiva jucători pe care i-a șlefuit, cum ar fi Florentin Petre, Mitea, Marica sau Raț.
”Dacă ne uităm pe clasament, lucrurile nu par roz. Dar, pe de altă parte, știți foarte bine că noi am început un alt proiect acum două luni jumătate. Dar eu cred că mergem în direcția bună, se vede că băieții au pus ceva pe ei.
Dar v-am spus, voi trage o linie după șase luni de zile, vom vedea și pregătirea de iarnă, dar eu sunt optimist, pentru că toți copiii sunt talentați, numai că au nevoie de o complexitate mai bună și asta le oferă Liga a 2-a.
Eu cred că suntem pe un drum bun”, a spus Ionuț Lupescu.
VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la Poveștile Sport.ro