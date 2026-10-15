FOTO ȘI VIDEO Are și Ionuț Chirilă la CS Dinamo un Martin Pascual!

Are și Ionuț Chirilă la CS Dinamo un Martin Pascual! Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sezon dificil pentru echipa de puști din Ștefan cel Mare.

TAGS:
Ionut ChirilaCS DinamoFlavius DumbrăveanMartin PascualChindia Targoviste
Din articol
  • Dumbravean flavius cs dinamo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV Fotbalist cu selecții la două naționale transferat de CS Dinamo! Ionuț Chirilă: ”E puternic, are patru ani la AZ Alkmaar”

EXCLUSIV Copiii din Tulcea s-au făcut mari la Dinamo! Ionuț Chirilă și exemplele Ayan Anghel și Rareș Cernamoriț: ”Văd asta la ei”

Cu Ionuț Chirilă antrenor principal și cu o sumedenie de juniori de 16-17 ani folosiți meci de meci, CS Dinamo este momentan penultima în clasamentul din Liga 2.

Dacă la Dinamo din Superligă a ieșit deja în evidență în acest debut de sezon fundașul central Martin Pascual, cu 5 goluri marcate și imbatabil la loviturile cu capul, treptat-treptat și la CS Dinamo începe să impresioneze din același motive un stoper.

Mai exact, ”veteranul” Flavius Dumbrăvean (31 de ani), care a contribuit cu goluri în ambele meciuri în care echipa lui Ionuț Chirilă a obținut puncte în acest sezon!

Flavius Dumbrăvean, fundașul central cu poftă de gol și puncte

”📸 Veteranul cu goluri ⚪🔴

Fundașul central Flavius Dumbrăvean (31 de ani) strigă adunarea pentru următorul meci în Liga 2, CSL Ștefănești vs CS Dinamo.

Veteranul dinamoviștilor a înscris, cu capul, în ambele meciuri în care echipa pregătită de Ionuț Chirilă a adunat puncte în acest sezon, 2-1 cu Chindia Târgoviște și 2-2 cu Olimpia Satu Mare.

🔜 CSL Stefănești 🆚 CS Dinamo

🏆 Liga 2 ▶️ Etapa 10

🗓️ Sâmbătă, 17 octombrie 🕚 11:00

📍 Ștefăneștii de Jos

🏟️ Stadion Dumitru Mătărău”, a postat pagina oficială CS Dinamo Fotbal.

Foto: CS Dinamo Fotbal

Ce se întâmplă cu Ionuț Chirilă, după ce a înregistrat înfrângeri peste înfrângeri la CS Dinamo

După cinci ani în care a fost liber de contract, Ionuț Chirilă a revenit în antrenorat în acest sezon.

Chirilă a preluat-o pe CS Dinamo la începutul lunii iulie. În noul sezon al eșalonului secund, ”câinii” au bifat o singură victorie, un egal și șapte înfrângeri și se situează pe locul 21 în clasament, cu 4 puncte.

Ionuț Lupescu, președintele lui CS Dinamo, spune însă că echipa merge în direcția bună, în ciuda rezultatelor negative. ”Câinii” mizează pe promovarea talentelor, iar Chirilă este recunoscut pentru câțiva jucători pe care i-a șlefuit, cum ar fi Florentin Petre, Mitea, Marica sau Raț.

”Dacă ne uităm pe clasament, lucrurile nu par roz. Dar, pe de altă parte, știți foarte bine că noi am început un alt proiect acum două luni jumătate. Dar eu cred că mergem în direcția bună, se vede că băieții au pus ceva pe ei.

Dar v-am spus, voi trage o linie după șase luni de zile, vom vedea și pregătirea de iarnă, dar eu sunt optimist, pentru că toți copiii sunt talentați, numai că au nevoie de o complexitate mai bună și asta le oferă Liga a 2-a.

Eu cred că suntem pe un drum bun”, a spus Ionuț Lupescu.

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
ULTIMELE STIRI
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar



Recomandarile redactiei
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”
Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Alte subiecte de interes
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Debutantul de la Universitatea Craiova care impresionează la Dinamo! ”Pe aici nu se trece”
Debutantul de la Universitatea Craiova care impresionează la Dinamo! ”Pe aici nu se trece”
Echipa etapei 11 din Superligă! Liderul Dinamo, Rapid și Farul au câte doi jucători, FCSB unul
Echipa etapei 11 din Superligă! Liderul Dinamo, Rapid și Farul au câte doi jucători, FCSB unul
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!