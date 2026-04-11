Cluburi de top, personalități din toată lumea și cele mai mari publicații au vorbit la superlativ de cel care a fost Mircea Lucescu.

Fanii Stelei, scandări oribile: ”Mircea, ia-l și pe Gigi!”

Totuși, în România, au existat și excepții de la această regulă. În Liga 2, la meciul dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și CSA Steaua, din etapa a treia a play-off-ului Ligii 2, suporterii ”militarilor” s-au manifestat într-un mod care a lăsat de dorit.

Fanii de la Peluza Sud au profitat de moartea legendarului antrenor pentru a-l ataca pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, echipa care se consideră a fi continuatoarea de drept a Stelei, chiar dacă instanța a hotărât contrariul.

Cel mai probabil, ultrașii s-au legat și de faptul că Mircea Lucescu a susținut întotdeauna că în ceea ce îl privește o consideră pe FCSB continuatoarea echipei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, lucru ce a stârnit revoltă în rândul ”militarilor”.

”Mircea, ia-l și pe Gigi”, au scandat fanii Stelei, o modalitate prin care au vrut să își arate disprețul pe care îl au pentru finanțatorul clubului din Superliga României.

Clubul Steaua nu a reacționat oficial după moartea lui Mircea Lucescu, în schimb, legendele Stelei, Marius Lăcătuș, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu au mers la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu și au dus și o coroană din partea clubului.