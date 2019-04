Revenire spectaculoasa? Protasov s-ar putea intoarce in fotbalul romanesc: echipa de traditie care il vrea pe fostul antrenor al Stelei

Oleg Protasov ar putea reveni in fotbalul romanesc la 4 ani dupa ce a plecat.

Esecul cu CS Mioveni de sambata seara a agitat serios apele la U Cluj. Bogdan Lobont a pierdut al doilea sau meci pe banca ardelenilor si a fost contestat serios de fani. Potrivit Fanatik, conducerea "Sepcilor Rosii" se gandeste deja la un inlocuitor, iar Oleg Protasov este primul pe lista. Conform sursei citate, Protasov a fost vazut in Cluj unde ar fi venit pentru negocieri.

Protasov, ajuns la 55 de ani, si-a facut un nume in fotbalul romanesc dupa ce a antrenat-o pe Steaua in 2005. Tehnicianul din Ucraina a mai avut o aventura in Romania, la Astra, in sezonul 2014-2015.