"NE-AM INTORS IN NOROI!" Pancu, exasperat de meciul cu Csikszereda, pierdut cu 0-1. Antrenorul Rapidului promite schimbari

Daniel Pancu s-a aratat dezamagit de prestatia echipei sale in meciul cu Csikszereda.

Rapidul a fost invinsa in deplasare de Csikszereda, cu scorul de 1-0, prin golul marcat din penalty de Majzik. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a vorbit dupa meci, insa nu a fost deloc incantat de cum s-a prezentat echipa si anunta schimbari majore.

"Din pacate, ne-am intors inapoi in noroi. Inca o sansa uriasa de a ne apropia de locul 1 si am ratat-o. Nu meritam absolut nimic astazi, nu am avut prospetime, nu am avut greutate, agresivitate, viteza. Pe langa absenti, consumul a fost foarte mare.

Ma asteptam la mai mult de la jucatorii care au evoluat putin cu Petrolul. Criteriul a fost, in primul rand, pentru jucatorii apti. Nu caut scuze, ma consider in foarte mare proportie vinovat. Nu imi asum in totalitate esecul, in mare e vina mea.

Ne intoarcem la munca, am crezut ca se schimba ceva. Din pacate, tot Rapid suntem. Ma consider vinovat ca am mare incredere in oameni, lucru care nu se va mai intampla pe viitor", a spus Daniel Pancu dupa meci.