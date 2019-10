PANCU, OUT?! Rapid i-ar fi gasit deja inlocuitor. Conditiile demiterii antrenorului giulestenilor 

Din articol Dan Alexa, favorit sa preia Rapidul

Soarta lui Daniel Pancu pe banca Rapidului depinde de urmatoarele meciuri.

Postul lui Daniel Pancu este amenintat serios, daca Rapid nu are rezultate pozitive in urmatoarele doua meciuri. Primul test al lui Pancu este cu ultima clasata din Liga 2, Sportul Snagov, care a obtinut prima victorie din acest sezon, in etapa trecuta, impotriva celor de la Pandurii Tg. Jiu. Daca va castiga cu Snagov, lui Pancu ii mai ramane testul cu U Cluj de pe teren propriu.

Promovata din acest sezon in Liga 2, Rapidul lui Pancu se afla pe locul 7, dupa 12 meciuri disputate, cu 21 de puncte obtinute. Liderul clasamentului este CS Mioveni, care are cu 6 puncte mai mult decat Rapidul, dar si doua meciuri nejucate.

Pancu a preluat echipa cand se afla in Liga 3 si a reusit sa o promoveze, insa scopul este promovarea in Liga 1, obiectiv care pare indepartat dupa startul de sezon slab.

Dupa ce se zvonea ca Mircea Lucescu ar fi favorit sa preia echipa, un alt nume vine in atentia publicului. Lasat recent liber de contract de catre Astra, Dan Alexa este favorit sa il inlocuiasca pe Pancu.

Alexa a mai fost pe banca tehnica a giulestenilor in sezonl 2015-2016, reusind promovarea in Liga 1. Ulterior, clubul a intrat in faliment.