"Daca el isi inchipuie ca o echipa antrenata de Pancu se lupta la retrogradare, se inseala amarnic!" Reactie dura a antrenorului Rapidului dupa "pronosticul" lui Daniel Niculae

Rapid a promovat in Liga 2 si are planuri mari.

Rapid a adus 8 jucatori in pauza de vara si spera sa promoveze in prima liga. Daniel Niculae, fost jucator de legenda in Giulesti, spune ca mai degraba Rapid se va lupta in jumatatea inferioara a clasamentului.



Daniel Pancu, fostul sau coleg si actual antrenor la Rapid, a luat la modul personal aceasta declaratie si i-a raspuns in termeni duri lui Niculae.



"Nu stiu contextul in care a spus-o, dar cred ca a gresit cu declaratia asta. Raspunde pentru ceea ce spune. Daca el asa vede lucrurile, mie nu imi ramane decat sa-l contrazicem prin evolutiile noastre si, daca ma deranjeaza ceva, ma deranjeaza foarte mult cuvantul retrogradare, pentru ca este un atac indirect si la adresa mea. Daca el isi inchipuie ca o echipa antrenata de Pancu se poate lupta la retrogradare, se inseală amarnic", a declarat Pancu pentru DigiSport.