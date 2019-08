“Nu cred ca Rapid e acum printre favoritele la promovare!” Care sunt echipele cu cele mai mari sanse sa ajunga in Liga 1

Cristi Bud joaca la una dintre surprizele primei etape din Liga a 2-a.

Atacantul a iesit campion in Liga 1 cu CFR Cluj in sezonul trecut si este legitimat acum la Turris-Oltul Turnul Magurele, echipa finantata de fiul politicianului Liviu Dragnea.

“Am inceput bine campionatul, dar nu putem inca sa spunem ca ne batem la promovare. Dupa alte cateva etape vom vedea care este nivelul adevarat al echipei. Dupa 4-5 etape, dupa meciurile cu Daco-Getica, Rapid, Chiajna si Farul vom putea emite pretentii, daca avem maximum de puncte. Avem un lot valoros si un antrenor tanar si ambitios, stadionul este cochet, iar conditiile de pregatire sunt excelente. Eu am ales sa semnez cu Turris, desi am avut oferte din Liga 1. Normal ca as vrea rezultate cat mai bune, pentru ca nu am venit pentru locul 7 sau locul 10.



Printre favorite cred ca sunt UTA, Petrolul, “U” Cluj… Sincer, cu tot respectul pentru ce inseamna clubul, din punct de vedere sportiv, nu cred ca Rapid se numara acum printre cele mai bune echipe. Sigur, atmosfera este superba pe stadion, exista un interes major pentru echipa si exista ambitii mari, dar am fost pe stadion la meciul cu Farul si nu am fost impresionat de evolutia lor. Cert e ca va fi un campionat foarte lung, iar lucrurile se pot schimba radical. Vor fi multe meciuri, accidentari, suspendari, exista si regula cu doi jucatori U20 in teren…



Si valoarea echipelor e mai echilibrata. Nu mai exista adversari care sa piarda cu 8-0 sau 10-0, cum a fost in sezonul trecut. Ati vazut ca toti spuneau de Pandurii ca sunt in criza, ca le-au plecat multi titulari. Dar Pandurii vor incurca pe multi in acest sezon, au multi jucatori tineri, care alearga mult si stau foarte bine in teren.



Cred ca discutia s-a dus foarte mult spre zona politica, vis-a-vis de echipa din Turnu Magurele. Pentru mine, patronul clubului Valentin-Stefan Dragnea, care este om de afaceri si care finanteaza activitatea. In rest, nu stiu si nu ma intereseaza altceva. Suntem sportivi profesionisti, suntem o echipa de fotbal, nu avem tablouri in vestiar cu Liviu Dragnea, indiferent ce crede lumea. Nu ne intereseaza politica, doar jucam fotbal”, a declarat Cristi Bud pentru Sport.ro.