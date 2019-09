Rapid a reusit TRANSFERUL SECOLULUI: "Va ramane inca 100 de ani cel mai valoros jucator care a fost aici! E o minune dumnezeiasca venirea lui in Romania!"

Daniel Pancu e sigur ca a dat marea lovitura prin aducerea lui Facundo Piriz.

Antrenorul Rapidului si-a ridicat in slavi noul jucator pe care il considera cel mai important transfer reusit vreodata de un club din liga a doua din Romania.

"Tinand cont de nivelul de la care vine e o minune dumnezeiasca, un jucator de talia lui Facundo Piriz sa joace in Liga a 2-a in Romania. Singurul lucru de ce as avea emotii in privinta evolutiei lui e sa nu fie depasit de nivel in jos. De trei ori campion in Uruguay, a jucat patru ani la o echipa la care am jucat si eu si la care pe final am fost chiar capitanul ei si stiu ce inseamna sa joci patru ani la Terek, in campionatul Rusiei, trebuie sa fii foarte puternic.



E mult prea valoros pentru Liga a 2-a din Romania, probabil va ramane inca 100 de ani cel mai valoros jucator care a jucat vreodată in Liga a 2-a din Romania. Meritul principal e al lui Florin Manea, fara el, fara relatiile lui, nu ar fi ajuns niciodata aici. E meritul lui pentru ca nici nu visam noi sa avem asa ceva", a declarat Daniel Pancu.

Mijlocasul defensiv uruguayan in varsta de 29 de ani a jucat pentru Nacional in tara natala, pentru Akhmat Grozny in Rusia si pentru Montepellier in Franta.