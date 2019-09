OFICIAL | Rapid a reusit un transfer de MARCA! A adus un jucator cu 21 de partide in Ligue 1 si 9 selectii in nationala Uruguyaului

Rapid a oficializat un transfer.

Rapid a perfectat transferul mijlocasului uruguayan Facunodo Piriz (29 de ani) jucator carfe a bifat 21 de meciuri in Ligue 1 pentru Montpellier. Piriz a mai evoluat in cariera pentru Akhmat Groznyi, unde a fost transferat in 2013, formatie pentru care a evoluat in 69 de meciuri si a marcat 3 goluri. In 2017 a ajuns in Franta la Montpellier, unde a evoluat 21 de partide, ultima oara fiind in lotul formatiei din Franta, acum o luna, in prima etapa a sezonului cu Rennes, insa nefiind folosit.

Piriz are si 9 selectii in nationala Uruguayului, 5 pentru nationala U21, si patru pentru nationala U20.

"Sunt foarte fericit sa vin la Rapid si abia astept sa cunosc fanii rapidisti", a spus Facundo Piriz pentru site-ul oficial al clubului.