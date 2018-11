Premiera MONDIALA: un antrenor din Romania vrea sa vada meciul echipei lui din BALCON dupa ce a fost suspendat

Daca se tine de plan, intra sigur in istoria fotbalului. :)

Adrian Bogoi, antrenorul de la Pandurii, vrea sa urmareasca meciul cu Chindia din balconul apartamentului pe care il are in Targoviste. Bogoi e din oras. A jucat si antrenat la Chindia, dar acum e sub contract cu Pandurii.

"Eu sunt suspendat. Pana dupa meciul cu Chindia, nu vreau sa dau declaratii. E forma mea de protest. Am gresit la meciul cu Oradea, mi s-a dat un 11 metri la 20 de metri de poarta. Mingea era afara din careu! Noi am pierdut meciul. Probabil meciul cu Chindia o sa-l vad de la mine din balcon, ca tot nu pot sa stau pe banca. Locuiesc aproape de stadion", spune Bogoi pentru gorjeanul.ro.