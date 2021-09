”Nu vreau să cred că s-a dus pe doi lei acolo”. Ce spune Mustață despre transferul lui Adi Popa la Steaua

Transferul l-a surprins pe Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului, care este și prieten cu cel poreclit ”Motoreta”. ”Nu vreau să cred că s-a dus acolo pe doi lei”, spune Mustață.

„Nu știu pe ce salariu joacă Adi Popa! Poate Adiță joacă pe 1,500. E posibil! El nu a jucat în viața lui la CSA. E prietenul meu, a fost din peluză, de la nord.

Nu poți să-l iei pe Adi Popa, nu vreau să cred lucrul ăsta, că s-a dus pe 1,500 sau pe 2,000 de euro. Nu vreau să cred că Adi Popa s-a dus pe doi lei acolo”, a spus Mustață, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

24 de meciuri și patru goluri a strâns Adi Popa la naționala României în perioada 2012-2017

Trei titluri a câștigat Adi Popa în Liga 1, toate cu FCSB

"În jurul vârstei de 7-8 ani am venit prima oară pe stadion şi îmi aduc aminte de vechiul stadion. Un pas important pentru mine, revin în locurile unde am copilărit, în locurile unde am cunoscut cele mai mari satisfacţii din carieră pe acest stadion.

(Te gândeşti să îţi închei cariera cu o promovare cu Steaua?) Nu mă gândesc, ăsta este obiectivul meu personal, pe lângă cel impus în contract. Pe termen scurt să fiu sănătos în primul rând. Să prind ritmul de meci cât mai repede pentru că eu nu am jucat niciun minut din luna mai când am avut ultima etapă la Clinceni”, a spus Adi Popa, pentru Steaua TV.