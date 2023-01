Gabi Tamaș a plecat cu scandal de la Petrolul Ploiești, fosta sa echipă. Fără să stea prea mult pe gânduri, stoperul a început să se antreneze cu FC Brașov, dar a ajuns să „pună pixul pe foaie” cu Concordia Chiajna, echipă care se află pe locul nouă în actuala stagiune a eșalonului secund.

Motivul pentru care Gabi Tamaș a refuzat să semneze cu FC Brașov: „Asta e singura problemă!”

Fotbalistul a evidențiat că, din propriile sale cunoștințe, conducerea de la FC Brașov ar fi avut câteva probleme și nu ar fi putut să ofere salariile jucătorilor la timp, iar asta l-a nemulțumit pe Gabi Tamaș care a preferat să se ducă la un club unde avea certitudinea că va primii banii.

„La Brașov am foarte mulți prieteni și de aceea am mers să mă antrenez cu ei. Peste tot în fotbalul românesc, ca fotbalist, ți se spune: «Stai liniștit, banii îi vei primi.» Pentru mine nu contează să primești banii la nu știu câte luni, contează să-i primești la timp! Asta e singura problemă, iar la FC Brașov, din ce am citit în presă, au fost câteva probleme.

De la FC Brașov nu am avut nicio ofertă clară, au fost doar discuții și nu am văzut dorința asta să mi se spună: «Hai să ne ajuți!» Dacă mergeam la FC Brașov nu puteam să merg doar ca fotbalist. Doream să ajut clubul, să văd un proiect de viitor, alături de câțiva foști mari jucători. Mie nu îmi trebuie putere de decizie, important este ca totul să meargă ca pe roate, să nu ajungem în situația să ne fie frică de ziua de mâine și să nu avem bani să putem plăti jucătorii.

Eu când am fost să discut cu o echipă nu am negociat. Nimeni nu forțează conducerea unui club să-ți dea zeci de mii de euro! Mai bine spui că poți da 2.000 de euro, dar ști că îi poți da! Mie, la Chiajna, mi s-a propus o sumă și am acceptat. Singura cerință a fost să mi se dea banii la timp!”, au fost cuvintele fotbalistului Gabi Tamaș, potrivit Liga 2 Prosport.

250.000 de euro este cota lui Gabi Tamaș conform Transfermarkt

FC Brașov, Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari și Petrolul Ploiești sunt cluburile pentru care a evoluat Gabi Tamaș

14 meciuri a jucat în acest sezon, având două goluri marcate și un assist