Ionuț Radu, tot mai aproape de transfer! Echipa care are cele mai mari șanse să-l transfere

Portarul român a prins zece meciuri la începutul acestui sezon pentru nou-promovata din Serie A, dar nu a reușit să se impună în echipă și caută un nou angajament, la o echipă care i-ar putea asigura mai multe meciuri ca titular.

În ultima perioadă au existat tot mai multe zvonuri legate de un transfer în Franța. Jurnalistul Nicolo Schira scrie pe contul său de Twitter că Lorient este favorită pentru transferul fostului internațional de tineret.

Pe lista echipelor interesate de Radu se mai numără o echipă din Franța, Montpellier. Rămâne de văzut în ce condiții ar vrea Inter să renunțe la serviciile sale, mai ales că românul este ”legat” de gruparea de pe ”Meazza” până în 2024.

