Mihai Iosif, aproape de revenirea în fotbalul românesc. Echipa cu care negociază fostul tehnician de la Rapid

Fostul antrenor de la Rapid este în negocieri avansate cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, după cum anunță gsp.ro. După despărțirea de Florin Stângă, oficialii echipei s-au orientat spre Mihai Iosif.

În prezent, Viitorul Pandurii Târgu Jiu se află pe locul 12 în Liga 2, cu doar 12 puncte acumulate după nouă etape disputate.

Mihai Iosif a rămas liber de contract din martie 2021, când a plecat de la Rapid, înaintea ultimei etape din sezonul regulat, când trebuia să joace cu Academica Clinceni.

Mihai Iosif: "Nu sunt în nicio relație cu cei care conduc Rapidul"

Mihai Iosif (47 ani) este arhitectul revenirii Rapidului în Liga 1. În sezonul 2020-2021, când giuleștii nu erau favoriți la promovare, antrenorul a reușit imposibilul și a terminat pe locul 2 în eșalonul secund, în spatele celor de la FCU Craiova, evitând barajul de promovare.

De la inaugurarea noului stadion, Mihai Iosif nu a mai fost zărit în tribună sau lojă, lucru pe care l-a confirmat și tehnicianul. Acesta susține că nu a simțit să-și facă apariția în Giulești, mai ales că Rapidul are antrenor.

"Nu prea am fost (n.r. - pe Stadionul Rapidului), nu ştiu, am vrut să stau mai retras. Probabil mă voi duce pe viitor. Nu am simţit atunci... Nu am simţit chemarea. În nicio relaţie nu mai sunt cu cei care conduc Rapidul. Mai vorbesc cu Victor (n.r. - Angelescu) din când în când. Nu s-a întâmplat nimic, am fost demis şi viaţa merge înainte. Ăsta e rolul antrenorului. Cei care am fost acolo am realizat ceva.

Nu am reproşat. Conducătorul îşi ia o marjă când echipa nu merge şi atunci încep să caute antrenori. Dar eu nu aş apărea pe stadion cât timp echipa are antrenor, nu aş face asta niciodată, doar după ce aş semna", a declarat Mihai Iosif pentru Orange Sport.