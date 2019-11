Marius Baciu, cu lacrimi in ochi! A povestit clipele prin care a trecut cand a fost saltat de mascati

Tehnicianul a revenit pe banca celor de la Turris Turnu Magurele, dupa ce etapa trecuta a fost ridicat de mascati direct de pe teren.

Marius Baciu a povestit cu lacrimi in ochi, la finalul partidei de astazi cu U Cluj, scor 1-1, momentele prin care a trecut cand a fost saltat de trupele DIAS.

"Vreo sase, apte au venit acolo, vreo trei politisti civili, la poarta mai erau vreo sapte, opt mascati. Am zis ca nici in filme nu vezi asa ceva. E o durere in sufletul meu cand vad situatia asta. Erau copii pe acolo, erau speriati. A inceput lumea sa planga. Pur si simplu nu stiam ce se intampla. Suntem intr-un film, se intamplă ceva, se filmeaza", a declarat Baciu, la Telekom Sport.

Antrenorul celor de la Turris a spus ca el este alaturi de copii si ca a investit foarte mult in acestia, dezmintind ca a facut ceva ilegal:

"Lumea ma cunoaste, eu am lucrat si am investit foarte mult in copii. Am avut numai la scoala mea de fotbal peste 200 de copii. Nu am avut o problema in viata mea. Eu pur si simplu nu mi-am bagat copilul meu să joace, dacă e cineva mai bun decat el, sa il stopez".

"Copilul meu plangea. Plangea si se uita stanga, dreapta, nu e asta tata. Stiu cine e tata. I-am zis, tati nu a furat un ou de la nimeni, stai linistita. Asta e durerea şi ce ma doare foarte mult", a adaugat Baciu, cu lacrimi in ochi.